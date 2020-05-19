Bolu'da karantina yurdunda 19 Mayıs kutlaması

Bolu'da karantina yurdunda 19 Mayıs kutlamasıBOLU'da, Kırgızistan'dan gelen 146 kişinin koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altında tutulduğu yurtta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

Bolu'da karantina yurdunda 19 Mayıs kutlaması
19.05.2020 20:54 | Son Güncelleme: 19.05.2020 20:54
Bolu'da karantina yurdunda 19 Mayıs kutlaması
BOLU'da, Kırgızistan'dan gelen 146 kişinin koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altında tutulduğu yurtta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.
Kırgızistan'dan İstanbul Havalimanına gelen 146 kişi, 3 gün önce koronavirüs tedbirleri kapsamında Bolu'da 14 gün boyunca kalacakları yurda yerleştirildi. Bolu Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü, yurtta kalan vatandaşların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu yaşaması için kutlama düzenledi. Yurt personelleri ve güvenlik amacıyla bekleyen polis ekipleri kutlamaya yurdun önünde katılırken, yurtta kalanlar da pencerelerden Türk bayrağı salladı. Kutlama programı kapsamında ilk olarak İstiklal Marşı okundu. Ardından okunan marşlarla 19 Mayıs coşkuyla kutlandı. Yurtta kalanlar, bayraklarını sallayarak marşlara eşlik etti.
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Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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