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Bolu'da karantina yurdunda kalan 140 kişi evlerine gitti

BOLU'da, yurt dışından geldiken sonra koronavirüs tedbirleri kapsamında yerleştirildikleri yurtta 14 günlük karantina süreleri dolan 140 kişi, evlerine gönderildi.

09.04.2020 12:45 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:46
Bolu'da karantina yurdunda kalan 140 kişi evlerine gitti

BOLU'da, yurt dışından geldiken sonra koronavirüs tedbirleri kapsamında yerleştirildikleri yurtta 14 günlük karantina süreleri dolan 140 kişi, evlerine gönderildi.

Yurt dışından getirilen yaklaşık 600 kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Kampüsü yerleşkesinde bulunan Tokadi Hayrettin Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Yurtta kalanlardan aralarında öğrencilerin de bulunduğu 140 kişinin 14 günlük karantina süresi tamamlandı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan koronavirüs testleri negatif çıkan 140 kişi, otobüsler ile memleketlerine gönderildi.Daha önce 208 kişinin evlerine gönderildiği yurtta kalan diğer vatandaşlar da 10 Nisan gününe kadar yurttan tahilye edilecek.


Kaynak: DHA

Etiketler: Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Hayrettin Karaoğuz, Gölköy Kampüsü, Bolu, Güncel
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