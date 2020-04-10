Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bolu'da karantina yurdundaki son 250 kişi de evlerine gönderildi

BOLU'da, yurt dışından geldikten sonra koronavirüs tedbirleri kapsamında yerleştirildikleri yurtta 14 günlük karantina süreleri dolan 250 kişi evlerine gönderildi.

10.04.2020 12:05 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:06
Bolu'da karantina yurdundaki son 250 kişi de evlerine gönderildi

BOLU'da, yurt dışından geldikten sonra koronavirüs tedbirleri kapsamında yerleştirildikleri yurtta 14 günlük karantina süreleri dolan 250 kişi evlerine gönderildi. Yurtta karantinada tutulan kalmadı.

Yurt dışından getirilen yaklaşık 600 kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Kampüsü yerleşkesinde bulunan Tokadi Hayrettin Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.  Geçtiğimiz günlerde karantina süreleri dolanların evlerine gönderildiği yurtta kalan 250 kişinin de 14 günlük karantina süreleri doldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan koronavirüs testleri negatif çıkan aralarında öğrencilerin de bulunduğu 250 kişi, otobüsler ile memleketlerine gönderildi. Böylece yurttaki karantina sona ermiş oldu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Bolu, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Tarlaya giden anne-kızı hayattan kopartan kaza anı kamerada Haberler
Tarlaya giden anne-kızı hayattan kopartan kaza anı kamerada
CHP’li vekilin ’Can kaybı rakamları doğru değil’ sözleri Meclis’te tansiyonu yükseltti Haberler
CHP'li vekilin "Can kaybı rakamları doğru değil" sözleri Meclis'te tansiyonu yükseltti
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin Haberler
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Erdoğan, Türk dünyasına seslendi: Korona sonrası döneme hazırlık yapın Haberler
Erdoğan, Türk dünyasına seslendi: Korona sonrası döneme hazırlık yapın
Şarkıcı Koray Avcı 12 yıl sonra sakalını kesti! İşte son hali Haberler
Şarkıcı Koray Avcı 12 yıl sonra sakalını kesti! İşte son hali
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Eşinin yasak aşk yaşadığını öğrenen koca, sevgilisini bıçakladı Haberler
Eşinin yasak aşk yaşadığını öğrenen koca, sevgilisini bıçakladı
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Haberler ›› Güncel ››Bolu'da karantina yurdundaki son 250 kişi de evlerine gönderildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:58: Balkona sıkışan kumruyu itfaiye ekibi kurtardı - Haber 12:58: Cadde ve sokaklarda korona virüs temizliği - Haber 12:57: Gölbaşı Belediyesi apartman görevlilerine maske dağıttı - Haber 12:56: İtalya'daki Türkler sabır ve umutla karantina günlerinin geçmesini bekliyor - Haber 12:56: 10 yaşındaki çocuk biriktirdiği 200 lirayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - Haber 12:34: Şarkıcı Koray Avcı, 12 yıl sonra sakalını kesti - Magazin 12:20: Son Dakika: İmamoğlu'nu tehditten tutuklanan zanlının ilk ifadesi: O göreve layık değil - Haber 11:12: Yaşlı kadını dolandırırken utanmadı, kameraları görünce "Ne olur çekmeyin" dedi - Haberler