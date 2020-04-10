Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bolu'da karantina yurdundaki son 250 kişi de evlerine gönderildi

Bolu'da karantina yurdundaki son 250 kişi de evlerine gönderildi BOLU'da, yurt dışından geldikten sonra koronavirüs tedbirleri kapsamında yerleştirildikleri yurtta 14 günlük karantina süreleri dolan 250 kişi evlerine gönderildi.

10.04.2020 13:46 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:50
Bolu 'da karantina yurdundaki son 250 kişi de evlerine gönderildi BOLU'da, yurt dışından geldikten sonra koronavirüs tedbirleri kapsamında yerleştirildikleri yurtta 14 günlük karantina süreleri dolan 250 kişi evlerine gönderildi. Yurtta karantinada tutulan kalmadı.
Yurt dışından getirilen yaklaşık 600 kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Kampüsü yerleşkesinde bulunan Tokadi Hayrettin Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Geçtiğimiz günlerde karantina süreleri dolanların evlerine gönderildiği yurtta kalan 250 kişinin de 14 günlük karantina süreleri doldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan koronavirüs testleri negatif çıkan aralarında öğrencilerin de bulunduğu 250 kişi, otobüsler ile memleketlerine gönderildi. Böylece yurttaki karantina sona ermiş oldu. Bolu’da karantina yurdundaki son 250 kişi de evlerine gönderildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Hayrettin Karaoğuz, Gölköy Kampüsü, Bolu, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
CHP’li vekilin ’Can kaybı rakamları doğru değil’ sözleri Meclis’te tansiyonu yükseltti Haberler
CHP'li vekilin "Can kaybı rakamları doğru değil" sözleri Meclis'te tansiyonu yükseltti
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
53 milyon liralık çoban desteği 18.00’den sonra hesaplara yatacak Haberler
53 milyon liralık çoban desteği 18.00'den sonra hesaplara yatacak
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin Haberler
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Türk dünyasına ’Yeni döneme hazır olun’ mesajı verip Kutadgu Bilig’deki manidar cümleyi paylaştı Haberler
Türk dünyasına "Yeni döneme hazır olun" mesajı verip Kutadgu Bilig'deki manidar cümleyi paylaştı
Türkiye’nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Haberler ›› Güncel ››Bolu'da karantina yurdundaki son 250 kişi de evlerine gönderildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:41: Mersin'de anne ve kızından 9 gündür haber alınamıyor - Haber 14:40: Ücretsiz maske eczanelerden verilecek - Haber 14:40: Gürkan pazarı ziyaret edip maske dağıttı - Haber 14:40: Patnos Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğreticiler gönüllü maske üretiyor - Haber 14:40: Batman'da emniyet müdürü ve yardımcılarına, eşlerinden sürpriz kutlama - Haber 14:14: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Zirvesi'nde yaptığı konuşmayı Kutadgu Bilig'den mesajla bitirdi - Haberler 13:15: Koronavirüs salgını Çin'in aklını başına getirdi: Köpek eti yemek yasaklanıyor - Haber 11:12: Yaşlı kadını dolandırırken utanmadı, kameraları görünce "Ne olur çekmeyin" dedi - Haberler