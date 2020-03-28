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Bolu'da karantinaya alınanların sosyal medya paylaşımları hakkında soruşturma

Yurt dışından uçakla İstanbul'a gelen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Bolu'da Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurda yerleştirilen bazı kişilerin sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar nedeniye soruşturma başlatıldığı bildirildi.

28.03.2020 10:54 | Son Güncelleme: 28.03.2020 10:54
Bolu'da karantinaya alınanların sosyal medya paylaşımları hakkında soruşturma
Yurt dışından uçakla İstanbul'a gelen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Bolu 'da Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurda yerleştirilen bazı kişilerin sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar nedeniye soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, yaptığı yazılı açıklamada, Bolu'da yurtta karantina altına alınan öğrencilerin sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatıldığını, karantina sonrası gözaltına alınmaları talimatı verildiğini kaydetti.
Sosyal medyada yayınlanan videoda, normalde tek kişi kalmaları gereken odada 3 kişinin bir araya geldiği, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hakaret ve küfürler etmelerinin yer aldığı belirtildi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında, yurt dışından getirilen yolcular, önceden boşaltılan Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Abant İzzet Baysal Üniversitesinin Gölköy Yerleşkesi'ndeki Hayreddin Tokadi yurduna yerleştirilmişti.
Yurda, Yunanistan'dan 69, Kolombiya'dan 10, İsveç'ten 23, Fransa'dan 138, Kazakistan'dan 174, Ukrayna'dan 101, Moldova'dan 40, Hong Kong'dan 2 ve Bulgaristan'dan 42 kişi getirilmişti.
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Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Bolu, Güncel

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