Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bolu'da karantinaya alınanların sosyal medya paylaşımları hakkında soruşturma

Yurt dışından uçakla İstanbul'a geldikten sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Bolu'da Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurda yerleştirilen ve sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar nedeniye haklarında soruşturma başlatılan 3 kişi gözaltına alındı.

28.03.2020 17:36 | Son Güncelleme: 28.03.2020 18:32
Bolu'da karantinaya alınanların sosyal medya paylaşımları hakkında soruşturma
Yurt dışından uçakla İstanbul'a geldikten sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Bolu 'da Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurda yerleştirilen ve sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar nedeniye haklarında soruşturma başlatılan 3 kişi gözaltına alındı.
Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, yaptığı yazılı açıklamada, kentteki yurtta karantina altına alınan öğrencilerin sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatıldığını, karantina sonrası gözaltına alınmaları talimatı verildiğini kaydetti.
Ukrayna'dan Türkiye 'ye Kovid-19 salgın hastalığı nedeniyle dönüş yapmak isteyenler arasında bulunan üç vatandaşın alınan idari karar gereği Bolu'da bir öğrenci yurdunda karantina altına alındığını anımsatan Yaman, şunları kaydetti:
"Karantina esnasında sosyal medyada hakaret içerikli canlı yayın şeklindeki video paylaşımları tespit edilmiştir. Videoda hakarette bulunan şahsın şüpheli M.N.M. olduğu, yanındaki diğer şahısların şüpheliler M.K.K. ve M.Y. olduğu anlaşılmıştır. Şüpheliler hakkında TCK'nın 301. maddesinde düzenlenen 'Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Devletin yargı organlarını alenen aşağılama' suçundan derhal soruşturma başlatılarak karantina sonunda gözaltına alınmaları talimatı verilmiştir. Özellikle bu dönemde koronavirüsle ilgili yasalara aykırı, manipülatif her türlü suç teşkil eden eylem, haber ve sosyal medya paylaşımları Cumhuriyet Başsavcılığımızca titizlikle takip edilmektedir."
Sosyal medyada yayınlanan videoda, normalde tek kişi kalmaları gereken odada 3 kişinin bir araya geldiği, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hakaret ve küfürler etmelerinin yer aldığı belirtildi.
Karantinadaki diğer kişilerden polise alkış
Cumhuriyet Başsavcılığının gözaltı karası sonrasında yurda gelen Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, hızlı kitlerle Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine yapılan testleri negatif çıkan şüphelileri, giydikleri özel kıyafetlerle yurda girerek, gözaltına aldı.
Şüpheliler yurttan çıkarıldığı esnada aynı yurtta kalan diğer vatandaşlar odalarının camlarına çıkarak polisi alkışladı ve şüphelilere tepkilerini dile getirdi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında, yurt dışından getirilen yolcular, önceden boşaltılan Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Abant İzzet Baysal Üniversitesinin Gölköy Yerleşkesi'ndeki Hayreddin Tokadi yurduna yerleştirilmişti.
Yurda, Yunanistan'dan 69, Kolombiya'dan 10, İsveç'ten 23, Fransa'dan 138, Kazakistan'dan 174, Ukrayna'dan 101, Moldova'dan 40, Hong Kong'dan 2 ve Bulgaristan'dan 42 kişi getirilmişti.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Türkiye, Bolu, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Bolu'da karantinaya alınanların sosyal medya paylaşımları hakkında soruşturma - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Soylu: Özel araçlarıyla seyahat edenlerin de ateşi ölçülecek Haberler
Bakan Soylu: Özel araçlarıyla seyahat edenlerin de ateşi ölçülecek
Küstah sözler söyleyen öğrenci, karantinadan gözaltına alındı Haberler
Küstah sözler söyleyen öğrenci, karantinadan gözaltına alındı
Bilim Kurulu üyesi ’Gevşemeyin’ dedi ve uyardı: Pandemi üç yolla biter Haberler
Bilim Kurulu üyesi "Gevşemeyin" dedi ve uyardı: Pandemi üç yolla biter
Rusya’da ’Sokağa çıkma yasağına karşı aslan kullanılıyor’ iddialarına ’ayılı’ cevap geldi Haberler
Rusya'da "Sokağa çıkma yasağına karşı aslan kullanılıyor" iddialarına "ayılı" cevap geldi
Türk Hava Yolları, iç hat bilet satışına ara verdi Haberler
Türk Hava Yolları, iç hat bilet satışına ara verdi
Zabıtanın tezgahına el koyduğu simitçi, intihara teşebbüs etti Haberler
Zabıtanın tezgahına el koyduğu simitçi, intihara teşebbüs etti
Karantinadaki kadın, odasını anlattı! Pilates topu detayı dikkat çekti Haberler
Karantinadaki kadın, odasını anlattı! Pilates topu detayı dikkat çekti
Havuza düşen kangal köpeği, boynundan yakalayan kardeşi kurtardı Haberler
Havuza düşen kangal köpeği, boynundan yakalayan kardeşi kurtardı

Son Dakika Güncel Haberleri

18:44: Şiddetli sağanak Kozan caddelerini göle çevirdi - Haber 18:43: (Görüntüyle) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MİT BAŞKANI FİDAN'LA VİDEO KONFERANS YOLUYLA GÖRÜŞTÜ - Haber 18:43: KKTC'den gelen 141 kişi yurda yerleştirildi - Haber 18:42: Sinop'ta ateş ölçerli trafik kontrolü - Haber 18:42: Tatvan'da yasağa uymayanlara cezai işlem uygulandı - Haber 18:13: Bilim Kurulu üyesi Prof. Ceyhan, "Gevşemeyin" dedi ve uyardı: Pandemi üç yolla bitebilir - Haber 17:16: Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Hindistan'da 1990'dan bu yana gözükmeyen Misk kedisi ortaya çıktı - Haberler 17:14: Son dakika: ABD ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü - Haber 17:10: Yağmur suyu havuzuna düşen kangal köpeği, boynundan tutarak çeken kardeşi kurtardı - Haber 16:25: Köylüler, ihtiyaçlarını karşılayan jandarmaya teşekkür etmek için 'Kavga var' ihbarı yaptı - Haber 16:25: Yozgat'ta bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı - Haber 15:53: Kendisinden 48 yaş büyük Patrick ile nikah masasına oturan Meltem Miraloğlu, evliliği hakkında ilk kez konuştu - Magazin