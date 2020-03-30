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Bolu'da, Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür eden karantinadaki 3 öğrenciden 2'si tutuklandı

Yurt dışından uçakla İstanbul'a geldikten sonra yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında Bolu'da Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurda yerleştirilen ve sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar nedeniyle haklarında soruşturma başlatılan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

30.03.2020 21:22 | Son Güncelleme: 30.03.2020 22:32

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözlem altında tutuldukları yurtta 28 Mart'ta gözaltına alınan Mehmet Nuri M, Murat Y. ve M.K.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden, sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yapan Murat Y. ile arkadaşı yayın yaparken Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne küfür ve hakaret eden Mehmet Nuri M. savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanırken, M.K.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TUTUKLANAN KİŞİNİN BABASININ DOLANDIRICILIKTAN HAPİS CEZASI ALDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, şüphelilerden Mehmet Nuri M'nin babası Mehmet Veysi M'ye oğlunun durumunu öğrenmek için geldiği Bolu'da şüphe üzerine kimlik kontrolü yapıldı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunda "dolandırıcılık" suçundan 2 ayrı arama kaydı bulunan ve hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası olduğu tespit edilen Mehmet Veysi M. cezaevine teslim edildi.

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NE OLMUŞTU?

Koronavirüs salgını sonrasında yurtdışından Bolu'ya gelen yaklaşık 500 kişi, 14 gün boyunca karantina altında tutulacakları Hayreddin Tokadi Kız yurduna yerleştirildi. Yurtdışından gelen Furkan isimli bir kişi, karantinadan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı canlı yayın sırasında daha önce yurtta kalan kız öğrencilerin eşyalarını karıştırdı. Gelen tepkiler üzerine Furkan isimli gencin canlı yayınını kapatması üzerine başka bir öğrenci arkadaşlarıyla birlikte yeni bir canlı yayın başlattı. Açılan canlı yayında, yurdun erkek yada kız yurdu olup olmadığını bilmediklerini, eşyaların da yanlışlıkla karıştırıldığını söyleyen öğrencilerden Mehmet Nuri M. isimli bir genç Türkiye Cumhuriyeti'ne hakaretlerde bulunarak küfür etti.

Bolu’da, Türkiye Cumhuriyeti’ne küfür eden karantinadaki 3 öğrenciden 2’si tutuklandı

Kaynak: AA

Etiketler: Mehmet Nuri, İstanbul, Bolu, Güncel

Haberin Videosu :

Bolu'da karantinaya alındıkları yurttan sosyal medya paylaşımı yapan 3 kişiden 2'si tutuklandı
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