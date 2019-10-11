Haberler » 3. Sayfa » Bolu'da, kargo aracına operasyon

Bolu'da, kargo aracına operasyon

Bolu'da, kargo aracına yapılan operasyonda piyasa değeri 537 bin lira olan kaçak gözlük ve şemsiyeye el konuldu.

11.10.2019 17:06Bolu'da, kargo aracına operasyon
Bolu'da, kargo aracına yapılan operasyonda piyasa değeri 537 bin lira olan kaçak gözlük ve şemsiyeye el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kargo aracının doğu illerinden İstanbula kaçak malzeme taşıdığı ihbarı üzerine operasyon başlattı. Yapılan operasyonda TEM Otoyolu üzerinde durdurularak emniyet müdürlüğüne götürülen kargo aracında arama yapıldı. Araçta yapılan aramalarda, 27 adet kargo kolisi içerisinde piyasa değeri 537 bin lira olduğu belirlenen bin 200 adet kaçak gözlük ile bin 900 adet kaçak şemsiye yakalandı.

Yakalanan malzemelere el konulurken, kaçak ürünleri gönderen şahıslar ile alıcılarının tespiti için çalışma başlatıldı. - BOLU

Şemsi Tebrizi, Bolu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
18:50 Park halindeki araç ırmağa uçtu
18:31 Eskişehir polisi sosyal medyada terör propagandası yapan 3 kişiyi gözaltına aldı
18:31 MSB: "Zeytin Dalı Harekât Bölgesindeki bir üs bölgemize 11 Ekim 2019 tarihinde PKK/YPG'li...
18:24 Barış Pınarı Harekatı şehitleri memleketlerine uğurlandı
18:26 Terör yandaşları İHA muhabirine saldırıp telefonunu gasp etti
18:19 İçişleri Bakanı Soylu: "Barış Pınarı Harekatı'na işgalci nitelemesi yapan 121 kişiyi göz altına...
18:16 Otomobil, minibüs ve tırın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı
11.10.2019 18:52:02