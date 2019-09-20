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Bolu'da kargo aracının altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti... O anlar kamerada

Bolu'da kargo aracının altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.

20.09.2019 22:23
Bolu'da kargo aracının altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti... O anlar kamerada
BOLU - Bolu'nun Göynük ilçesinde kargo dağıtım aracının geri gelirken çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, saat 16.00 sıralarında Göynük ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kargo dağıtımı yapan Mücahit B. idaresindeki minibüs, geri manevra yaptığı sırada yolda yürüyen Mehmet Günay'a çarptı. Minibüsün altında kalan Günay'ı fark eden çevredeki vatandaşlar, minibüs şoförünü uyararak ileri gitmesini istedi. Ağır yaralanan Günay, olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Göynük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşlı adam, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Minibüs sürücüsü ise gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Yaşanan kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.
Bolu'da kargo aracının altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti... O anlar kamerada

Göynük, Bolu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR(1)
ADMAN:Bu da kendini söför zandediyor (KATIL) önüne kullanmasini bilmiyor ki birde geri geri gidiyor.
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