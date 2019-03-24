Bolu'da Kayaklı Koşu Balkan Kupası Heyecanı

Kaynak: DHA

GEREDE (BOLU), DHATürkiye Kayak Federasyonu faaliyet programında yer alan FIS Kayaklı Koşu Balkan Kupası Gerede'de yapıldı.Bolu'nun Gerede ilçesindeki Arkut Kayak Merkezi'nde iki gün süren organizasyona Türkiye'nin yanı sıra, Rusya, Bosna Hersek, Bulgaristan, Yunanistan, Hırvatistan, Romanya ve Sırbistan olmak üzere 8 ülkeden 17 bayan 39 erkek toplam 56 sporcu katıldı. Kadınlarda iki günün birincisi Hırvatistan'dan Vedrana Malec olurken, ikinciliği Rusya'dan Varvana Prokhorova, üçüncülükleri ise Türkiye'den Zozan Malkoç ve Ayşenur Duman elde etti.Erkekler ise her iki günün yarışına Romanya damgasını vurdu. Romanya'dan Constantin Paul Pepene birinci, Petrica Hociu ikinci, Mihai Raul Popa ise üçüncü olmayı başardı. Organizasyonda dereceye giren sporculara ödülleri, Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, Federasyon Başkanı Ali Oto, Yönetim kuyrulu üyeleri Mustafa Taşdemir, Refik Avşar, Süleyman Yıldırım, Haydar Çetinkaya ve Genel Sekreter Tevfik Odabaşı verdi.Balkan Kupası'ndaki genel klasman ise şöyle oluştu:KADINLAR: 1. Sanja Kusmuk (Bosna Hersek), 2. Vedrana Marec (Hırvatistan) 3. Anja İlic (Sırbistan)ERKEKLER: 1. Eric Strahinja (Bosna Hersek), 2. Edi Dadiç (Hırvatistan) 3. Rejhan Smirkoviç (Sırbistan)Öte yandan organizasyonu yerinde takip eden Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya Arkut Kayaklı Koşu pistindeki incelemelerinin ardından Dünya Kupası'nın bir ayağının Gerede'de yapılması için çalışmalara başladılar. Böylesine önemli bir organizasyonun Gerede'de gerçekleşmesi için tüm desteği sağlayacaklarını dile getiren yetkilliler, resmi başvurunun da bir an önce yapılmasını kararlaştırdı.