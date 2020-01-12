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Bolu'da kaybolan kayakçıları jandarma kurtardı

Bolu'nun Kartalkaya bölgesinde kayak yaptıkları sırada pist dışına çıkarak ormanlık alanda kaybolan 3 kişinin jandarma ekiplerince kurtarıldığı bildirildi.

12.01.2020 15:59 | Son Güncelleme: 12.01.2020 16:01
'nun bölgesinde kayak yaptıkları sırada pist dışına çıkarak ormanlık alanda kaybolan 3 kişinin jandarma ekiplerince kurtarıldığı bildirildi.
Genel Komutanlığından yapılan açıklamada, "Bolu Kartalkaya'da kayak yaptıkları esnada, pist dışına çıkarak ormanlık alanda kaybolan 3 vatandaşımız, Jandarma Arama Kurtarma Timlerimiz tarafından gerçekleştirilen arama sonucu bulunmuştur." ifadelerine yer verildi.
Jandarmanın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, kayakçıların kurtarılma anlarının yer aldığı görüntülere yer verildi.
Bolu'da kaybolan kayakçıları jandarma kurtardı

Kartalkaya, Jandarma, Bolu, Güncel

Kaynak: AA


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