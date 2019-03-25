Bolu'da Kaza: 4 Yaralı

BOLU'da, hafif ticari araç ile otomobilin ya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Bolu- Mudurnu
yolu Doğancı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Bolu yönüne giden Emrah Karaağaç
yönetimindeki 81 AJ 680 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Recai Alemdar yönetimindeki 14 BM
133 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücüler ile birlikte, otomobilde bulunan Selami Çalışkan
ve Ercan Aktaş
yaralandı. Yaralılar, 112 Acil ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu
Ünitesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Bolu
Mudurnu, Bolu, Güncel
Kaynak: DHA