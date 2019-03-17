Bolu
'da kazalar mobese kamerasında
Bolu'da, son 3 ayda yaşanan trafik kazaları mobese kameralarına yansıdı.
Bolu Emniyet Emniyet Müdürlüğü
'ne ait kentin çeşitli noktalarında bulunan hareketli ve sabit mobese kameralarına son 3 ayda farklı tarihlerde meydana gelen trafik kazaları yansıdı. Emniyet Genel Müdürlüğü
'nün internet sitesinde yer alan görüntülerde, kazaların, dikkatsizlik ve kural ihlalleri sonucu yaşandığı gözler önüne serildi. Görüntülerde, D-100 Karayolu
Sanayi Kavşağı mevkiinde kırmızı ışık ihlali yapan bir midibüsün başka bir minibüse çarpması, D-100 Karayolu Dağkent ve Tugay Kavşakları mevkilerinde kırmızı ışıkta duran araçlara başka araçların çarpması sonucu meydana gelen kazalar, D-100 Karayolu Çaydurt mevkii ve Karaçayır Mahallesi
'nde kavşağa kontrolsüz giren araçların çarpışması yer aldı.
D-100 Karayolu, Bolu, Güncel
Kaynak: DHA