Haberler » Güncel » Bolu'da kent merkezinde yeni yıl coşkusu yaşandı - Haber

Bolu'da kent merkezinde yeni yıl coşkusu yaşandı

Bolu Belediyesi tarafından kent meydanında düzenlenen konserde, binlerce kişi dans edip, şarkılar söyleyerek eğlenerek yeni yıla girdi.

01.01.2020 14:34 | Son Güncelleme: 01.01.2020 14:40 Bolu'da kent merkezinde yeni yıl coşkusu yaşandı
Belediyesi tarafından kent meydanında düzenlenen konserde, binlerce kişi dans edip, şarkılar söyleyerek eğlenerek yeni yıla girdi.

Bolu Belediyesi tarafından kent meydanında sanatçı Tuğba Göktaş ve DJ Utku Cihan'ın sahne aldığı yeni yıl konseri düzenlendi. 2020 yılına eğlenerek girmek isteyen yaklaşık 2 bin 500 kişinin katıldığı konserde vatandaşlar, doyasıya eğlenip şarkılar söyledi. Saatin 00.00'a yaklaşması ile beraber yapılan geri sayımın ardından binlerce kişi birbirlerinin yeni yıllarını kutladılar.

Yılın ilk dansını yaptılar

Yeni yılın ilk dakikalarında Tuğba Göktaş, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve eşi Meral Özcan'ı sahneye davet etti. Yeni yılın ilk dansını yapmalarını isteyen sanatçıyı kırmayan Özcan çifti, sahnede dans etti. - BOLU

Bolu, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:08   Irak Hizbullah'ı, Haşdi Şabi'nin "ABD Büyükelçiliği önünden çekilme" çağrısına uymuyor - Haber
15:06   Uludağ'a tatilci akını; 5 kilometre araç kuyruğu oluştu - Haber
15:06   Kayak tutkunları bir çok ilden gelerek Hakkari'de kayak yaptı - Haber
15:06   Nijerya'da rehin alınan 525 kişi serbest bırakıldı - Haber
15:00   Ali Babacan 5 yıl sonra ilk kez yaptığı paylaşımda, 2020'den beklentilerini dile getirdi - Haber
15:00   Başkan Dündar'dan yılbaşı ziyaretleri - Haber
14:30   Yılın ilk gününde sahiller dolup taştı - Haber
14:01   Üç gün üst üste Ceren Özdemir'i rüyasında görünce, kızına Ceren Özdemir adını verdi - Haber
13:27   YKS'ye hazırlanan genç kızın sıcak çikolata talebine belediye hediyeyle cevap verdi - Haber
12:27   Manisa ve Kütahya'da faaliyet gösteren termik santrallere, bacalara filtre takmadığı için mühür vuruldu - Haber
1.01.2020 15:15:20