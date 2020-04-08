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Bolu'da, kentin en işlek caddesi bariyerle yayalara kapatıldı

Bolu'da, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararla kentin en işlek noktası olan İzzet Baysal Caddesi, bariyerlerle yaya geçişine kapandı.

08.04.2020 13:45 | Son Güncelleme: 08.04.2020 13:45
Bolu'da, kentin en işlek caddesi bariyerle yayalara kapatıldı
Bolu 'da, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararla kentin en işlek noktası olan İzzet Baysal Caddesi, bariyerlerle yaya geçişine kapandı.

Bolu Valisi Ahmet Ümit başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Korona virüs önlemleri kapsamında alınan önlemleri arttırdı. Korona virüsün yayılmasını önlemek için kentte insan yoğunluğunun en çok olduğu İzzet Baysal Caddesi'ne giriş yasaklandı.

Kentin en işlek noktası olan İzzet Baysal Caddesi de sabah saatlerinde polis ekipleri tarafından kurulan demir barikatlarla yaya girişine tamamen kapandı. Cadde üzerinde işi olan vatandaşlar maskesiz alınmazken işi acil olmayan veya caddeyi geçiş olarak kullanmak isteyen kişiler de, polis ekipleri tarafından diğer noktalara yönlendirildi. - BOLU

Kaynak: İHA

Etiketler: Polis, Bolu, Güncel
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