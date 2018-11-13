Bolu'da, Kırmızı Işık İhlali Yapan Yayalar Kameralara Yansıdı

13 Kasım 2018 Salı 11:50



13 Kasım 2018 Salı 11:50

Bolu'da, polis ekiplerinin yaptığı trafik uygulamasında kırmızı ışıkta geçen 11 yayaya toplam bin 188 lira para cezası kesildi.Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 Karayolu YSE Kavşağı'nda "yayalar için kırmızı ışık uygulaması" gerçekleştirdi. Yapılan uygulamada, polis ekiplerine rağmen 11 vatandaş, kendilerine kırmızı ışık yanarken karşıdan karşıya geçmekten vazgeçmediler. Yayaların kural ihlali, uygulama yapan polis ekipleri tarafından anbean kameraya kaydedildi. Kurallara uymadığı tespit edilen 11 yayaya 108'er lira para cezası kesildi.İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Ali Çalışkan, yaptığı açıklamada, amaçlarının yayaların trafik kurallarına uymalarını sağlamak olduğunu belirterek, "trafik kuralları sadece sürücüleri kapsamıyor. Kurallar yayalar için de geçerli. Yayalar trafik kurallarına uymakla kendi güvenliklerini garanti altına alıyorlar" dedi. - BOLU