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Bolu'da kış günü erik ağacı çiçek açtı

BOLU kent merkezinde Nadir Okur'a ait evin bahçesindeki erik ağacı çiçek açtı.

06.01.2020 11:52 | Son Güncelleme: 06.01.2020 11:52 Bolu'da kış günü erik ağacı çiçek açtı

BOLU kent merkezinde Nadir Okur'a ait evin bahçesindeki erik ağacı çiçek açtı.

'da özel bir firmada yöneticilik yaptıktan sonra emekli olan ve uzun yıllar 'da yöneticilik yapan Nadi Okur, Borazanlar Mahallesi'ndeki evinin bahçesini düzenlemek için bahçeye çıktı. Okur, bahçesinde bulunan erik ağacının çiçek açtığını gördü. Ağacın dallarındaki çiçekleri gören Nadi Okur, durumdan heyecan duyarak sosyal medyadan paylaştı.

Nadi Okur, "Hafta sonu bahçemi düzenlemek için bahçeme indiğimde baktım ki erik ağacı çiçek açmış. İnsan görünce şaşırıyor. Ben de bunu fotoğraflayıp sosyal medyada paylaşmıştım. Birçok arkadaşım telefon etti. Daha önceki yıllarda olmamıştı. Bu ağaç 15 senelik bir ağaç. İlk defa görüyorum. Bu ayda çiçek açan bir ağacı Bolu'da ilk kez gördüm. Havalar son iki güne kadar normalin üzerinde sıcaklıkta gitti. Ama normal değil diye düşünüyorum, şaşırdım" dedi.



Boluspor, Bolu, Güncel

Kaynak: DHA

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