Bolu'da Kış Tedbirleri Ele Alındı

Bolu
Valisi Ahmet Ümit başkanlığında yapılan toplantıyla kış tedbirleri ele alındı.
Bolu Valiliği Abant Toplantı Salonu'nda Vali Ahmet Ümit başkanlığında düzenlenen 2018-2019 Kış Tedbirleri Toplantısına, Vali Yardımcısı Çağlayan
Kaya, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan
, İl Jandarma
Komutan Albay Nadir Çelik, İlçe Kaymakamları, Karayolları ile diğer kurumların ve sivil toplum örgütlerinin yetkilileri katıldı.
Vali Ümit, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Bolu'nun İstanbul- Ankara
arasında çok önemli bir geçiş noktası üzerinde bulunduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:
"Bizim buradaki tedbirlerimiz, gayretimiz, başarımız ve performansımız ülkemizin iki ana kenti olan Ankara ve İstanbul'u birbirine bağlama noktasında çok büyük önem arz etmektedir. Kış, tabi ki olacak. Kış olacak ki doğa kendine gelecek, bereket olacak ama bize de olumsuz şartlardan insanlarımızı etkilenmeden kışın güzelliklerini görerek, inşallah trafik kazası olmadan bu kışı atlatabilmek için tedbirler almak ve uygulamak zorundayız."
Kış boyunca her türlü teknolojik imkanı kullanarak, vatandaşların huzur ve güvenlik içinde seyahat etmeleri için çalışacaklarını vurgulayan Ümit, şöyle konuştu:
"Her kurum kendi görevini iyi bilecek ve duyarlılığı en üst safhada tutarak görevini yapacaktır. Karla mücadele çalışmalarında kullanılacak alet ve araçlarımızın bakımlarına dikkat edelim. Her kurum elinden gelenin en iyisini yapacak ki halkımızın huzur ve güvenliği en üst safhada olsun. Allah kazasız, belasız bir kış mevsimi geçirebilmeyi bizlere nasip etsin."
Adnan Erdoğan,Çağlayan,Bolu
14 Kasım 2018 Çarşamba 19:00