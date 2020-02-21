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Bolu'da kök hücre bağışı kampanyası başlatıldı

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde lösemi tedavisi gören Tolga Eray'ın (33) ihtiyacı olan iliğin bulunması için Bolu'da bulunan özel bir hastanede, kampanya başlatıldı.

21.02.2020 12:58 | Son Güncelleme: 21.02.2020 12:58Bolu'da kök hücre bağışı kampanyası başlatıldı
Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde lösemi tedavisi gören Tolga Eray'ın (33) ihtiyacı olan iliğin bulunması için 'da bulunan özel bir hastanede, kampanya başlatıldı.
Kentte bulunan özel bir hastane ile Türk Kızılay'ı tarafında başlatılan kampanya kapsamında, hastane içinde bağış noktası oluşturuldu.
Hastane çalışanları ve muayene olmak için hastaneye gelen hastalar, bağış kampanyasına destek olarak kan örneği verdi.
Kampanya hakkında AA muhabirine bilgi veren hastanenin halkla ilişkiler sorumlusu Neşe Alagöz, zaten var olan bir kampanyaya kendilerinin de dahil olduğunu ifade ederek, "Kök hücre bekleyen bütün lösemi hastalarının tek tedavi şekli kök hücre nakli. Biz de hastalarımıza umut olmak için hastane çalışanları olarak kök hücre bağışı yapmak için bir araya geldik. İnşallah bir hasta ile uyumumuz sağlanır ve biz de hastalara umut olabiliriz." dedi.

Kocaeli Üniversitesi, Bolu, Güncel

Kaynak: AA

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