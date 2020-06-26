Bolu'da kontrolden çıkan otomobil markete girdi: 3 yaralı

Bolu'nun Göynük ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobilin marketin içine girmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Bolu'da kontrolden çıkan otomobil markete girdi: 3 yaralı
26.06.2020 13:30 | Son Güncelleme: 26.06.2020 13:47
Bolu'nun Göynük ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobilin marketin içine girmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Göynük ilçesi Sofular mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde seyir halinde olan Ziyafettin Başkaya (65) idaresindeki 14 LE 111 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki markete çarptı. Çarpmanın etkisiyle marketin camlarını kırarak içeri giren otomobil, içeride alışveriş yapan yabancı uyruklu 3 kişiye çarptıktan sonra durabildi. Market çalışanlarının büyük panik yaşadığı kazada, ihbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, otomobilin çarptığı 3 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçe devlet hastanesine götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İHA

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