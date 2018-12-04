Bolu'da Köroğlu Heykelinin Montajına Başlanacak

04 Aralık 2018 Salı 15:36



04 Aralık 2018 Salı 15:36

Bolu Belediyesi tarafından yapımı devam eden ve 16 Türk devletinin kültürel mirasını yansıtacak olan Uluslararası Türk Dünyası Köroğlu Parkı'nın inşaatı tüm hızıyla devam ediyor.Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, 2016 yılında yapımına başlanan Uluslararası Türk Dünyası Köroğlu Parkı'nın en önemli parçası olan ve Kazakistan'dan gelen ve kaidesiyle 70 metre yüksekliğe ulaşacak olan Köroğlu heykelinin hummalı bir çalışma ile inşaat alanına getirildiği, 3 parça halinde alana getirilen dev heykelin burada birleştirilerek, 500 tonluk vinç yardımı ile kaide üzerine yerleştirileceği ifade edildi.Bittiği zaman dünyanın en yüksek heykelleri arasında yerini alacağının iddia edildiği 70 metre uzunluğundaki Köroğlu Heykeli'nin Bolu'nun her yerinden görülebileceği kaydedildi.