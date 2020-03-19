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Bolu'da, korona virüsü nedeniyle kandil programları yapılmayacak

Bolu Belediyesi tarafından korona virüs önlemleri kapsamında Miraç Kandili nedeniyle Cumartesi günü mezarlıklarda kandil programı yapılmayacağı duyuruldu.

19.03.2020 10:37 | Son Güncelleme: 19.03.2020 10:37
Bolu'da, korona virüsü nedeniyle kandil programları yapılmayacak
Bolu Belediyesi tarafından korona virüs önlemleri kapsamında Miraç Kandili nedeniyle Cumartesi günü mezarlıklarda kandil programı yapılmayacağı duyuruldu.

Yeni tip korona virüsün Türkiye'de görülmesinin ardından birçok önlem alan Bolu Belediyesi, kandil programlarını da iptal etmek zorunda kaldı. Bu kapsamda 21 Mart 2020 Cumartesi günü idrak edilecek "Miraç Kandili" nedeniyle Şehitler ve Çığırtkanlar Mezarlıklarında herhangi bir kandil programı düzenlenmeyecek.

Konuya ilişkin Destek Hizmetleri Mezarlık İşleri Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şu şekilde: "21 Mart 2020 Cumartesi günü idrak edilecek Miraç Kandili nedeniyle her yıl Şehitler ve Çığırtkanlar Mezarlıklarında geleneksel olarak düzenlenen kandil programları, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bu yıl yapılmayacaktır. Halkımızın bilgisine önemle sunar, Miraç Kandilleri'ni kutlarız." - BOLU

Kaynak: İHA

Etiketler : Kandil Dağı, Bolu, Güncel

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