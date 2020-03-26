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Bolu'da, korona virüsüne karşı asetat ve bantla önlem aldı

Bolu'da, kuruyemişçi dükkanı işleten Namık Yılmaz, müşterilerine eldivenle hizmet vererek, korona virüsüne karşı önlem almak için tezgahına kalın asetat çekip, kasa ile müşteri arasına da bant koydu.

26.03.2020 15:46 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:46
Bolu'da, korona virüsüne karşı asetat ve bantla önlem aldı
Bolu 'da, kuruyemişçi dükkanı işleten Namık Yılmaz, müşterilerine eldivenle hizmet vererek, korona virüsüne karşı önlem almak için tezgahına kalın asetat çekip, kasa ile müşteri arasına da bant koydu.

Bolu'da, esnaf ve vatandaşlar korona virüsüne karşı çeşitli tedbirler alarak örnek olmaya çalışıyor. Tabaklar mahallesi, Cumhuriyet caddesi üzerinde bulunan kuruyemiş dükkanı işletmecisi 50 yaşındaki Namık Yılmaz da, salgına karşı işletmesinde çeşitli önlemler aldı. Tezgahına kalın asetat çeken ve sosyal mesafeyi korumak adına müşteri ile kasa arasına bant çeken Yılmaz, müşterilerine eldivenle hizmet verip, ekmeklerin de elle seçilmemesi konusunda uyarı tabelası asarak diğer esnaflara örnek oluyor.

"Herkes böyle önlem alabilir"

Aldığı tedbirler hakkında konuşan Namık Yılmaz, herkesin bu tip önlemler alabileceğini söyleyerek, "Buraya kalın asetat çektik. Öksürük ve hapşırmalara karşı yaptık. Sosyal mesafe kapsamında da bu şeridi çektik. Bir tane de ekmek dolabımız var. Buraya da kağıdımızı astık. Gelip bizi görsünler. Mesela sabah Tarım İl Müdürlüğü'nden geldiler, çok memnun kaldılar. Herkes böyle önlem alabilir" diye konuştu. - BOLU

Kaynak: İHA

Etiketler: Bolu, Güncel

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