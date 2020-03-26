Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bolu'da, korona virüsüne karşı asetat ve bantla önlem aldı

Bolu'da, korona virüsüne karşı asetat ve bantla önlem aldı Bolu'da, kuruyemişçi dükkanı işleten Namık Yılmaz, müşterilerine eldivenle hizmet vererek, korona virüsüne karşı önlem almak için tezgahına kalın asetat çekip, kasa ile müşteri arasına da bant koydu.

26.03.2020 16:39 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:41
Bolu 'da, korona virüsüne karşı asetat ve bantla önlem aldı
BOLU - Bolu'da, kuruyemişçi dükkanı işleten Namık Yılmaz, müşterilerine eldivenle hizmet vererek, korona virüsüne karşı önlem almak için tezgahına kalın asetat çekip, kasa ile müşteri arasına da bant koydu.
Bolu'da, esnaf ve vatandaşlar korona virüsüne karşı çeşitli tedbirler alarak örnek olmaya çalışıyor. Tabaklar mahallesi, Cumhuriyet caddesi üzerinde bulunan kuruyemiş dükkanı işletmecisi 50 yaşındaki Namık Yılmaz da, salgına karşı işletmesinde çeşitli önlemler aldı. Tezgahına kalın asetat çeken ve sosyal mesafeyi korumak adına müşteri ile kasa arasına bant çeken Yılmaz, müşterilerine eldivenle hizmet verip, ekmeklerin de elle seçilmemesi konusunda uyarı tabelası asarak diğer esnaflara örnek oluyor.
"Herkes böyle önlem alabilir"
Aldığı tedbirler hakkında konuşan Namık Yılmaz, herkesin bu tip önlemler alabileceğini söyleyerek, "Buraya kalın asetat çektik. Öksürük ve hapşırmalara karşı yaptık. Sosyal mesafe kapsamında da bu şeridi çektik. Bir tane de ekmek dolabımız var. Buraya da kağıdımızı astık. Gelip bizi görsünler. Mesela sabah Tarım İl Müdürlüğü'nden geldiler, çok memnun kaldılar. Herkes böyle önlem alabilir" diye konuştu. Bolu’da, korona virüsüne karşı asetat ve bantla önlem aldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Bolu, Yerel

Haberin Videosu :

Bolu'da, korona virüsüne karşı asetat ve bantla önlem aldı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Yerel ››Bolu'da, korona virüsüne karşı asetat ve bantla önlem aldı - Haberler

Yerel Manşet

Haberler

Son Dakika Yerel Haberleri

17:18: Evde verimli ofis ortamı yaratmanın ipuçları - Haberler 17:16: Yurt dışından getirilen öğrenci karantina günlerini anlattı - Haberler 17:13: Evde kalın çağrılarına rağmen sokaklardaki yoğunluk göze çarptı - Haberler 17:12: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından İmamoğlu'na cevap - Haberler 17:11: Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın başkanlığı düşürüldü - Haberler 16:54: Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katıldı - Haberler 16:27: Koronavirüsten ölenlerin defni için Kilyos ve Beykoz'da defin yerleri belirlendi! Mahalle halkı diken üstünde - Haberler 16:04: 5 kişiyi dolandıran sahte kadın hakim tutuklandı - Haberler 15:50: Berlin Tabipler Birliği Almanya'da sağlık sisteminin çökeceği uyarısında bulundu - Haberler 15:45: Patenli gençler, seyir halindeki araca tutunarak yolcuya adres sordu - Haberler 15:42: Yaşlı vatandaşa bağırıp üzerine yürüyen polis memuru görevden uzaklaştırıldı 14:55: İtalyanlar arşivden çıkardı! 5 yıl önce yayınlanan belgesel Çin'i zora sokacak