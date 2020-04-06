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Bolu'da koronavirüs tedbirleri

Bolu Valisi Ahmet Ümit, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, alınan "il, ilçe ve köylere ulaşım kısıtlaması" ile " tek-çift plaka sistemi" uygulamasının değiştirilerek kaldırıldığını duyurdu.

06.04.2020 19:22 | Son Güncelleme: 06.04.2020 19:22
Bolu'da koronavirüs tedbirleri
Bolu Valisi Ahmet Ümit, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, alınan "il, ilçe ve köylere ulaşım kısıtlaması" ile " tek-çift plaka sistemi" uygulamasının değiştirilerek kaldırıldığını duyurdu.
Vali Ümit, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 3 Nisan'da yapılan İl Hıfzıssıhha Meclisinde alınan bazı kararların değiştirildiğini bildirdi.
Ümit, "il, ilçe ve köylere ulaşım kısıtlanması" ile "tek-çift plaka sistemi" uygulamasının değiştirilerek kaldırıldığını belirterek, "Bolu şehir merkezi ve ilçelerinde kalabalık ve hareketliliğin en aza indirilmesi amacıyla İl Hıfzıssıhha Meclisinde alınan tedbirler kapsamında yer alan 'il, ilçe, köyler arası gidiş gelişlerin durdurulması' ve yine 'tek-çift plaka uygulaması' kararları 'aksadın izah edilmesi amacıyla kontrollerin sürdürülmesi' şeklinde değiştirilerek kaldırılmıştır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Twitter, Bolu, Güncel
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