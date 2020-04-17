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Bolu'da koronavirüs tedbirleri sürüyor

Bolu'da koronavirüs tedbirleri sürüyorBOLU'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kentin giriş ve çıkışlarını oluşturan 8 farklı noktada durdurulan araç sürücüleri ve yolcuların ateşleri ölçüldü.

17.04.2020 18:05 | Son Güncelleme: 17.04.2020 18:08
Bolu 'da koronavirüs tedbirleri sürüyor
BOLU'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kentin giriş ve çıkışlarını oluşturan 8 farklı noktada durdurulan araç sürücüleri ve yolcuların ateşleri ölçüldü.
Bolu'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kentin giriş ve çıkışlarındaki 8 farklı noktada polis tarafından durdurulan araçlarda bulunanların sağlık ekipleri tarafından ateşleri ölçüldü. Ateşi 38 derecenin üzerinde çıkan vatandaşlara hastaneye gitmeleri gerektiği söylendi. Polis ekipleri de araçlarda bulunanları mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmamaları konusunda uyardı. Bolu’da koronavirüs tedbirleri sürüyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, Bolu, Güncel
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