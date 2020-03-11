Bolu'da, koronavirüse karşı dezenfekte çalışması yapıldı
Bolu'da, kamuya açık alanlar ve toplu taşıma araçları korona virüsüne karşı belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi.
11.03.2020 15:25 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:26
Bolu 'da, kamuya açık alanlar ve toplu taşıma araçları korona virüsüne karşı belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi.
Çin'de ortaya çıkan ve Türkiye dahil pek çok ülkeye kısa sürede yayılan korona virüse (Kovid-19) karşı Bolu'da dezenfekte çalışması başlatıldı. Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü İlaçlama Birimi, kamuya açık olan park, cami, otobüs durakları, bankamatikler ve toplu taşıma araçlarında ilaçlama yaptı.
Ekipler, insanların yoğun olarak kullandığı kapalı duraklara da el dezenfeksiyon aparatları yerleştirdi. Çalışmaların aralıklarla kent merkezinde devam edeceği öğrenildi. - BOLU
Çin'de ortaya çıkan ve Türkiye dahil pek çok ülkeye kısa sürede yayılan korona virüse (Kovid-19) karşı Bolu'da dezenfekte çalışması başlatıldı. Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü İlaçlama Birimi, kamuya açık olan park, cami, otobüs durakları, bankamatikler ve toplu taşıma araçlarında ilaçlama yaptı.
Ekipler, insanların yoğun olarak kullandığı kapalı duraklara da el dezenfeksiyon aparatları yerleştirdi. Çalışmaların aralıklarla kent merkezinde devam edeceği öğrenildi. - BOLU
Kaynak: İHA
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Bolu, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir
Güncel
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Güncel
Son Dakika: 3 bakan koronavirüsle ilgili son gelişmeler için bilgilendirme yaptı
Güncel
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Güncel
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat
Güncel
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek