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Bolu'da, koronavirüsü korkusu turizmi etkiledi

Bolu'da, özellikle güneşli günlerde binlerce yerli ve yabancı turistin akın ettiği Gölcük Tabiat Parkı, korona virüs salgını nedeniyle neredeyse boş kaldı.

14.03.2020 13:32 | Son Güncelleme: 14.03.2020 13:33
Bolu'da, koronavirüsü korkusu turizmi etkiledi

Bolu 'da, özellikle güneşli günlerde binlerce yerli ve yabancı turistin akın ettiği Gölcük Tabiat Parkı, korona virüs salgını nedeniyle neredeyse boş kaldı.


Bolu'nun en önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve yılın her mevsimi binlerce yerli ve yabancı turistin akın ettiği Gölcük Tabiat Parkı, havanın güneşli olmasına rağmen neredeyse boş kaldı. Çinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs sebebiyle okulların da tatil edilmesine rağmen Gölcük Tabiat Parkı'ndaki ziyaretçi sayısında ciddi düşü yaşanıyor. Normal şartlarda girişinde uzun araç kuyruklarının yaşandığı ve otoparkının dolu olduğu tabiat parkında piknik alanlarındaki sakinlik göze çarpıyor.


Bolu Belediyesi'ne bağlı ilaçlama ekipleri, parkı ziyaret eden vatandaşların yoğun olarak kullandığı golf arabalarını korona virüs salgınına karşı ilaçladı.


Turlar iptal edildi


Uzun yıllardır Gölcük Tabiat Parkı'nda işletmecilik yapan Ufuk Karadağ, "Korona virüs turizmi etkiledi. Biz uzun yıllardır burada işletmeciyiz. Bugün hafta sonu ve okulların da tatil olmasına rağmen insan yoğunluğu yok. Turlar da iptal edilmiş. Şuan durgun. İlerleyen günlerde nasıl olacağını hep beraber göreceğiz. Önceki yıllarda bu mevsimde eğer hava güneşli ve hafta sonuysa yoğun oluyordu. İnsanlar gelerek çok rahat bir şekilde gezebiliyorlardı. Şuanda çok az insan var. Her yer bomboş" dedi. - BOLU

Kaynak: İHA

Etiketler : Gölcük, Bolu, Güncel

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