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Bolu'da koronavirüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi

Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 67 yaşındaki hasta evine gönderildi.

13.04.2020 18:54 | Son Güncelleme: 13.04.2020 18:54
Bolu'da koronavirüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi
Bolu 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 67 yaşındaki hasta evine gönderildi.
Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine koranavirüs şikayeti ile gelen 67 yaşındaki hastanın tedavisi tamamlandı.
Koronavirüsü yenen Ayşe B, sağlık ekiplerinin alkışlarıyla hastaneden ayrıldı.
Hastane çalışanlarına teşekkür eden Ayşe B, "Canlarım benim, hepiniz hakkınızı helal edin. Hepinizden Allah razı olsun. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin." diye konuştu.
Hastanın taburcu edilme anı cep telefonuyla kaydedildi.
Kayıtta, hastanın sağlık personelinin alkışları eşliğinde uğurlanması görülüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: İzzet Baysal, Koronavirüs, Bolu, Güncel
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