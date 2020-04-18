Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Bolu'da koronavirüsü yenen yaşlı çift yaşadıklarını anlattı

Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan ve 3 gün önce alkışlarla taburcu olarak evlerine gönderilen yaşlı çift, kendileriyle ilgilenen sağlık personeline teşekkür etti.

18.04.2020 15:28 | Son Güncelleme: 18.04.2020 15:34
Bolu'da koronavirüsü yenen yaşlı çift yaşadıklarını anlattı
Bolu 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan ve 3 gün önce alkışlarla taburcu olarak evlerine gönderilen yaşlı çift, kendileriyle ilgilenen sağlık personeline teşekkür etti.
Dörtdivan ilçesine bağlı Aşağıdüğer köyünde yaşayan Osman (81) ve Sare Ulus (80) İstanbul 'daki yakınlarının yanından döndükten sonra bir gece yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.
Yapılan muayenelerinde Kovid-19 şüphesi bulunan yaşlı çift, İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine yatırılarak tedavi altına alındı.
Burada Kovid-19 testleri pozitif çıkan çift, yapılan tedavilerinin ardından 3 gün önce hastaneden taburcu edilerek alkışlarla evlerine gönderildi.
Yaşlı çift, tedavilerinin ardından kendilerini karantinaya aldıkları köy evinin kapılarını gazetecilere açtı.
Tedavileri tamamlandıktan sonra ilk defa evlerinin avlusuna çıkan Osman ve Sare Ulus çifti, gazetecilere, hastalık ve hastane sürecinde yaşadıklarını anlattı.
Sare Ulus, nasıl hasta olduklarını anlayamadıklarını belirterek, "Birden ateşlendik. Nasıl olduğunu anlayamadık. Birdenbire bir gece içinde hastalandık. Ambulans bizi aldı hastaneye götürdü. Allah razı olsun. Bize çok iyi baktılar. İğnemizi, hapımızı, ilacımızı, serumumuzu sürekli verdiler. Allah'a şükür bizim hastalığımız çok şiddetli olmadı. Benim sadece 2 akşam sıkıntım oldu. Bizim sadece ateşimiz vardı. Öksürüğümüz falan olmadı. Hastaneye gittiğimiz akşam ateşimizi de düşürdüler. Öksürüğümüz, nefes darlığımız hiç olmadı. Aynı normal bir grip atlatır gibi geçirdik hastalığı." diye konuştu.
Ulus, bu hastalığı Allah'ın yardımıyla ve sağlık çalışanlarının özverili çalışması sonucu yendiklerini anlattı.
Ulus, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Allah, milletimizi, devletimizi, ordumuzu, tez kurtarsın bu beladan. Herkesi kurtarsın. Hastalığın nerden nasıl bulaştığını da anlayamadık ki biz. İstanbul'dan geldikten 3 gün sonra hastalandık. Hastalığa yakalanan diğer insanlar dua etsinler. Allah'tan şifa istesinler. Başka türlü elimizden gelen bir şey yok. Biz zaten nasıl olduğumuzu da anlayamadık ki. Hastanede gece gündüz dua ettim. Kur'an okudum. Bütün hastalara şifa olsun diye her akşam Kur'an okudum."
Ulus, insanların, devlet yetkililerinin uyarılarına kulak vererek, evlerinden çıkmamaları gerektiğini söyledi.
Eşinin hastalığı kendisinden daha ağır geçirdiğini dile getiren Ulus, "Ama eşimin halini bilmiyorum ben. 3-4 gün ayrı odalarda yattık. O hiçbir ihtiyacını göremiyor. Suyunu alamıyor, ilacını alıp yutamıyor. Zaten ben onun üzüntüsünden hasta oldum. Aklım hep ondaydı. Allah razı olsun ikimizi bir odaya koydular. Ondan sonra eşimin ihtiyaçlarını kolumda serumlarla karşıladım. Zaten eşim yanıma geldiğinde 3-4 gün hafızası yerinde değildi. Şuurunu kaybetmişti. Aklı gitmiş gibi olmuştu. Kendisini bilmiyordu. Aklı başına gelince sen yanıma gelmeseydin ben şimdiye kadar ölürdüm dedi." şeklinde konuştu.
Osman Ulus da hastalığa nasıl yakalandıklarını anlayamadıklarını ifade ederek, hastanede kendilerine çok iyi bakıldığını belirtti.

Kaynak: AA

Etiketler: Dörtdivan, İstanbul, Ulus, Bolu, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronadan ölüm oranında İstanbul’u geçen kentimiz alarm veriyor Haberler
Koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçen kentimiz alarm veriyor
Ebru Şallı’yı oğlunun mezarının başından ayıramadılar Haberler
Ebru Şallı'yı oğlunun mezarının başından ayıramadılar
Pars’ın ölümünün ardından geriye annesi ile mutlu olduğu anların fotoğrafları kaldı Haberler
Pars'ın ölümünün ardından geriye annesi ile mutlu olduğu anların fotoğrafları kaldı
Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı’ya eşi Uğur Akkuş destek oldu Haberler
Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı'ya eşi Uğur Akkuş destek oldu
Ebru’nun hayatını kaybeden oğlunun son görüntüsü ortaya çıktı Haberler
Ebru'nun hayatını kaybeden oğlunun son görüntüsü ortaya çıktı
Ebru Şallı’nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı Haberler
Ebru Şallı'nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı
Cinayete kurban giden Gamze Pala’nın ablası, Cumhurbaşkanı ile yaptıkları konuşmayı anlattı Haberler
Cinayete kurban giden Gamze Pala'nın ablası, Cumhurbaşkanı ile yaptıkları konuşmayı anlattı
4 kişiyi öldürdüğü için aranan şüphelinin iskeleti bulundu Haberler
4 kişiyi öldürdüğü için aranan şüphelinin iskeleti bulundu
Haberler ›› Güncel ››Bolu'da koronavirüsü yenen yaşlı çift yaşadıklarını anlattı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:32: Polis, yakalanan eroin paketleriyle 'Evde kal' yazdı - Haber 16:32: Yolda bulduğu parayı sahibine teslim etti - Haber 16:31: Terasta bisiklet süren kişi drone ile görüntülendi - Haber 16:30: KKTC'li çocuklardan koronavirüs klibi - Haber 16:30: Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Van'da sokak hayvanları unutulmadı - Haber 16:18: Alanya'da cadde ve sokaklar boşaldı, kediler sokaklarda, turistler balkonda güneşlendi - Haber 13:34: Ebru Şallı ve Harun Tan'ın hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğullarının son görüntüsü ortaya çıktı - Magazin 11:58: Cadde üzerinde bekleyen kadın, yasağa dakikalar kala fuhuş pazarlığı yaptı - Haberler 19:31: Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 150 bini aştı - Haber 19:18: Son Dakika: İtalya'da 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 575 kişi hayatını kaybetti - Haberler 17:57: Son Dakika: Sağlık Bakanı'ndan Ercüment Ovalı'ya tepki: Sosyal medyadan insanların umuduyla oynanmaz - Haber