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Bolu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 38 kişiye 35 bin 760 lira ceza kesildi

Bolu'da, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülen tedbirlere uymayan 38 kişiye 35 bin 760 lira idari para cezaları uygulandı.

07.04.2020 21:30 | Son Güncelleme: 07.04.2020 21:31
Bolu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 38 kişiye 35 bin 760 lira ceza kesildi
Bolu 'da, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülen tedbirlere uymayan 38 kişiye 35 bin 760 lira idari para cezaları uygulandı.
Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde Kovid-19'a karşı alınan önlemler kapsamında gerçekleştirdiği denetimlerini sürdürüyor.
Bolu Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar kapsamında, zorunlu işleri olmadığı halde İzzet Baysal ve Cumhuriyet caddelerine giren vatandaşlara yönelik polis ekiplerince uygulama yapıldı.
İzzet Baysal Caddesi'nin Kent Meydanı ve Demokrasi Meydanı girişlerinde oluşturulan kontrol noktalarında cadde üzerinde bulunan vatandaşlar durdurularak ne amaçla burada oldukları soruldu.
Sadece gezmek ve yürüyüş yapmak için caddede bulunduğu tespit edilenlere ceza verildi.
Uygulama kapsamında, caddede gereksiz yere bulunan, maske takmayan 6 kişiye 18 bin lira para cezası kesildi.
Ekipler, uygulama süresince zaman zaman ekip otosundan zorunlu olmadığı müddetçe sokağa çıkılmaması ve evde kalınması şeklinde uyarı anonsu yaptı.
Öte yandan, Bolu'da bugüne kadar yapılan denetimlerde sokağa çıktığı belirlenen 65 yaşın üzerindeki 28 kişiye 10 bin 976 lira, 20 yaş altındaki 2 kişiye 784 lira ve yurt dışından gelmiş olmasına rağmen 14 gün evde kendisini izole etmediği belirlenen 2 tır sürücüsüne ise 6 bin lira idari para cezası uygulandı.
İzzet Baysal Caddesi ile Cumhuriyet Caddesi'nin girişlerine yarın sabah polis ekipleri tarafından bariyer yerleştirileceği ve caddeye giren herkesin burada kontrol edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: İzzet Baysal, Bolu, Güncel
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