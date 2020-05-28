Bolu'da kümes ve ev yangını

Bolu'da, meydana gelen yangında bir kümes ve bakıcı evi olarak kullanılan yapı kullanılmaz hale geldi.

Bolu'da kümes ve ev yangını
28.05.2020 14:27 | Son Güncelleme: 28.05.2020 14:31
Bolu'da, meydana gelen yangında bir kümes ve bakıcı evi olarak kullanılan yapı kullanılmaz hale geldi.

Yangın, sabah saatlerinde Bolu'nun Çobankaya köyü Kayseller mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dursun Zeybek'e ait kümes ve bakıcı evi olarak kullanılan yapıda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın kümes ve bakıcı evinin tamamını sardı. Dumanları fark eden köylüler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alıp söndürmeyi başardı. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, kümes ve bakıcı evi kullanılmaz hale geldi. Yangın çıktığı esnada kümeste tavuk bulunmadığı öğrenildi.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İHA

Etiketler: Çobankaya, Sabah, Bolu, 3. Sayfa, Haber

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