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Bolu'da, kurbanlık satanlar sahte paraya karşı uyarıldı

Bolu'da, kurbanlık hayvanların satıldığı pazara giden KOM ekipleri, satıcıları sahte paralara karşı uyararak, dolandırılmamaları için sahte parayla gerçek para arasındaki farkı tek tek anlattı.

06.08.2019 15:38 Bolu'da, kurbanlık satanlar sahte paraya karşı uyarıldı
Bolu'da, kurbanlık hayvanların satıldığı pazara giden KOM ekipleri, satıcıları sahte paralara karşı uyararak, dolandırılmamaları için sahte parayla gerçek para arasındaki farkı tek tek anlattı.

Bolu'da, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hayvan pazarında sahte para uygulaması yaptı. Kuruçay Mahallesi'nde bulunan pazara giden ekipler, satıcıları sahte para konusunda uyararak, gerçek ve sahte paranın nasıl ayırt edileceği konusunda bilgi verdi. Ekipler, satıcıları paraların üzerinde bulunan şerite ve paraların boyutlarına özellikle dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Kubanlık hayvan satıcısı Aydın Yerlikaya, hayvan pazarında sahte para olayı yaşamadığını belirterek, "Birisine para vermiştim. Aradan 1-2 ay geçtikten sonra 300 lira sahte para çıktı demişti. Tek tek kontrol etme şansımız olmuyor. Hayvan pazarına ATM konulmuş olsa çok daha iyi olur. Çok para dönüyor burada. 15-20 bin liranın içerisine sahte para koyabilirler" dedi. - BOLU

Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı, Bolu, Güncel

Kaynak: İHA

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