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Bolu'da mahkemeler 2 hafta süreyle kapatıldı

Bolu Adliyesi, korona virüsü salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında bugünden itibaren 2 hafta süreyle duruşmalara kapatıldı.

16.03.2020 13:05 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:05
Bolu'da mahkemeler 2 hafta süreyle kapatıldı
Bolu Adliyesi, korona virüsü salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında bugünden itibaren 2 hafta süreyle duruşmalara kapatıldı.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Bolu Adliyesinde görülecek olan duruşmalar ertelendi. Acil durumlar dışında faaliyet göstermeyecek olan mahkemeler, 16 Mart tarihi itibariyle duruşmalara kapatıldı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Bolu merkez ve mülhakat adliyelerinde 16-27 Mart 2020 tarihleri arasındaki duruşma, keşif, talimatlar ve benzeri adli faaliyetlerin (tutuklu ve ivedi işler hariç) yaşanacak gelişmeler doğrultusunda yeniden değerlendirmek üzere ertelenmesi yönünde karar alınmıştır" denildi. - BOLU

Kaynak: İHA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Bolu, Güncel

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