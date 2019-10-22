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Bolu'da mobilya atölyesi hırsızı yakalandı

Bolu'da 2 arkadaşıyla birlikte mobilya atölyesini soyan ve polis ekiplerinin operasyonuyla yakalanan E.Ç. adlı şahıs yakalanarak adliyeye sevk edildi.

22.10.2019 11:40Bolu'da mobilya atölyesi hırsızı yakalandı
Bolu'da 2 arkadaşıyla birlikte mobilya atölyesini soyan ve polis ekiplerinin operasyonuyla yakalanan E.Ç. adlı şahıs yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Seyit Mahallesi'nde bulunan bir mobilya atölyesinde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. İş yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, mobilya atölyesinden hırsızlık yapan 3 kişinin eşkallerini belirledi. Ekiplerin, eş zamanlı olarak yaptığı operasyonlarda hırsızlık şüphelisi 3 kişi çaldıkları mobilya yapımında kullanılan malzemelerle yakalanarak gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen şüphelilerden 2'si işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Şüphelilerden E.Ç. ise adliyeye sevk edildi. - BOLU

Polis, Bolu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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