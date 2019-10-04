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Bolu'da mutfak tüpü patladı: 1 öldü

Bolu'nun Seben ilçesinde mutfak tüpünün patlaması sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti.

04.10.2019 19:40Bolu'da mutfak tüpü patladı: 1 öldü
Bolu'nun Seben ilçesinde mutfak tüpünün patlaması sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Seben ilçesine bağlı Karaağaç köyünde yaşayan 73 yaşındaki Müsavvet Kamış, mutfakta tüp değiştirdiği sırada yangın çıktı. Yangından kurtulmak için hızla evden çıkan Kamış, tüpün patlamaması için tekrar eve girdi. Yaşlı adam eve girdiği sırada mutfakta bulunan tüp patladı. Tüpün patlaması sonucu büyüyen yangında Kamış'a ait ev, samanlık ve ahır yandı. Olay yerine sevk edilen Seben, Nallıhan ve Mudurnu itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangının kontrol altına alınmasının ardından eve giren ekipler, Müsavvet Kamış'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Kamış'ın, eve girdiği sırada tüpün patlaması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.
(Faruk Çidem/İHA)

Karaağaç, Seben, Bolu, Güncel

Kaynak: İHA

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