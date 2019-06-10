Bolu'da 'Narkotim'den okul önlerinde denetim

Bolu Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürülüğüne bağlı Narkotim ekiplerince, kent merkezinde bulunan okulların önlerinde uyuşturucu denetimi yapıldı.
Alınan bilgiye göre, Narkotim ekipleri tarafından kent merkezinde bulunan okullarda uyuşturucu satışı ve kullanımını önlemek, okulların çevresinin daha sağlıklı olmasını sağlamak, öğrencilerin, velilerin ve mahalle sakinlerinin huzurlu olması için uygulama yapıldı. İzzet Baysal
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
önünde uygulama yapan ekipler, öğrencilerin kimlik kontrolünü yaptı.
Uyuşturucunun zararları hakkında öğrencilere bilgi veren ekipler, öğrencilere uyuşturucu kullanımı ve satışı konusunda uyarılarda bulundu.
Ekipler tarafından gün içerisinde kent merkezinde bulunan okulların tamamında uyuşturucuyla mücadele kapsamında uygulama yapılacağı öğrenildi.
Kaynak: AA
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