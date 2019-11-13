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Bolu'da nefes kesen operasyonla 69 kilo 500 gram eroin ele geçirildi

Bolu'da nefes kesen operasyonla 69 kilo 500 gram eroin ele geçirildiBolu'da, TEM Otoyolu'nda 69 kilo 500 gram eroini yol kenarına attıktan sonra kaçmaya çalışan emekli astsubay H.P. (46) polisin operasyonuyla yakalandı.

13.11.2019 11:32 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:34
'da nefes kesen operasyonla 69 kilo 500 gram eroin ele geçirildi
Bolu'da, TEM Otoyolu'nda 69 kilo 500 gram eroini yol kenarına attıktan sonra kaçmaya çalışan emekli astsubay H.P. (46) polisin operasyonuyla yakalandı. Operasyon anları kameraya yansırken, astsubay ile birlikte gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'a uyuşturucu madde taşınacağı bilgisine ulaştı. Ekiplerin bir hafta süren takibi sonucu otomobilin Bolu'ya giriş yaptığı belirlendi. Polis ekipleri aracı takibe aldı. Sürücü, polisleri fark edince aracında bulunan uyuşturucu maddelerin bulunduğu valizleri yol kenarına atıp kaçtı. Polis ekipleri, aracın önünü keserek durdurup silah çekti. Araç sürücüsü yere yatırılarak kelepçelendi. Yol kenarına attığı valizler içindeki uyuşturucu madde bulundu. Operasyon anları kameraya yansıdı.
69 KİLO 500 GRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ
Ekipler, yol kenarına atılmış olan valizlerdeki uyuşturucu maddenin eroin olduğunu tespit etti. Eroin hassas tartılarla tartılınca 69 kilo 500 gram olduğu ortaya çıktı. Ele geçirilen eroinin piyasa değerinin ise 35 milyon TL olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili araç sürücüsü emekli astsubay H.P. ile birlikte onunla irtibatlı olduğu tespit edilen dekorasyoncu M.A. (36), galerici R.T. (39), işletmeci A.E. (31) ve galerici B.K. (43) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Bolu'da nefes kesen operasyonla 69 kilo 500 gram eroin ele geçirildi

Bolu, Güncel

Kaynak: DHA


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