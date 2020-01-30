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Bolu'da oğlunu bıçakla yaralayan babaya 3 yıl 9 ay hapis cezası

Bolu'da, çıkan tartışmada kendisini darbeden oğlunu bıçakla yaraladığı gerekçesiyle yargılanan baba, 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

30.01.2020 18:26 | Son Güncelleme: 30.01.2020 18:26Bolu'da oğlunu bıçakla yaralayan babaya 3 yıl 9 ay hapis cezası
'da, çıkan tartışmada kendisini darbeden oğlunu bıçakla yaraladığı gerekçesiyle yargılanan baba, 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
1. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın duruşmasına tutuksuz sanıklar baba Cihan D. ve oğlu Şahin D. ile avukatları katıldı.
Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "kasten yaralama", oğlunun ise babasına vurması nedeniyle "kasten hafif yaralama" suçundan cezalandırılmasını istedi.
Savunma yapan Cihan D, pişmanlığını dile getirerek, yaşananların istemeden olduğunu söyledi.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdığı Cihan D. hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.
Mahkeme Şahin D'ye ise 4 bin lira cezası verdi.
Olay
Ağustos 2019'da Doğancı köyündeki evinin önünde Şahin D. (23) ile tartışan Cihan D. (41), kendisini darbettiğini öne sürdüğü oğlunu bıçaklamıştı.
Olayın ardından kaçan baba, polis ekiplerince ormanlık alanda suç aletiyle yakalanmıştı.

Bolu, Güncel

Kaynak: AA

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