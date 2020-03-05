Haberler » Güncel » Bolu'da, öğrenciler yurt binasına 'Şanlı TSK' yazdı - Haber

Bolu'da, öğrenciler yurt binasına "Şanlı TSK" yazdı

Bolu'da, Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlarda kalan öğrenciler, sınır ötesinde operasyon gerçekleştiren askerlere destek vermek için odalarının ışıklarıyla "Şanlı TSK" yazdı.

05.03.2020 11:26 | Son Güncelleme: 05.03.2020 11:26Bolu'da, öğrenciler yurt binasına
'da, Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlarda kalan öğrenciler, sınır ötesinde operasyon gerçekleştiren askerlere destek vermek için odalarının ışıklarıyla "Şanlı TSK" yazdı.

Bolu'da, Gençlik ve İl Müdürlüğüne bağlı Kredi Yurtlar Kurumu'nda kalan öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin İdlib kentinde gerçekleştirdiği Bahar Kalkanı operasyonuna destek olmak için etkinlik düzenledi.

Etkinlik kapsamında, Seyit Avşar ve Hattat Emin Barın yurtlarındaki öğrenciler ve çalışanlar dün akşam saatlerinde organize olarak odalarının ışıklarıyla "ŞANLI TSK" ve "TSK" yazdı. Yurtlarda odaların ışıklarıyla yazılanları gören vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi. - BOLU

Kredi Yurtlar Kurumu, Bolu, TSK, Güncel

Kaynak: İHA

5.03.2020 13:18:08