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Bolu'da öğretmenler günde 500 adet yüz siperlikli maske üretiyor

BOLU İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koordinesinde Bolu Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenleri, koronavirüse karşı sağlık çalışanlarının ihtiyaç duyduğu maske ihtiyacını karşılamak amacıyla 'yüz siperlikli maske' üretimine başladı.

26.03.2020 21:39 | Son Güncelleme: 26.03.2020 21:39
Bolu'da öğretmenler günde 500 adet yüz siperlikli maske üretiyor

BOLU İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koordinesinde Bolu Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenleri, koronavirüse karşı sağlık çalışanlarının ihtiyaç duyduğu maske ihtiyacını karşılamak amacıyla 'yüz siperlikli maske' üretimine başladı. Öğretmenlerin gönüllü olarak başlattığı proje kapsamında günde 500 adet maske üretiliyor.Bolu Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenleri, sağlık çalışanlarına destek olmak için gönüllü olarak 'yüz siperlikli maske' üretmeye karar verdi. Bilim Sanat Merkezi'nde bulunan bir odayı atölyeye çeviren öğretmenler, temin ettiği ekipmanlarla günde 500 adet 'yüz siperlikli maske' üretmeye başladı. Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Ferdi Kılıç, "Artık bir dünya sorunu haline gelen virüsle mücadele kapsamında Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Bolu Bilim ve Sanat Merkezi ailesi olarak bizlerde devletimizin milletimizin yanında neler yapabiliriz diye düşüncesi ile hareket ederek Bilim ve Sanat Merkezimizi bir atölyeye dönüştürdük. Bu atölyede özellikle hastanelerimizin ihtiyacı olan 'yüz siperlikli maske' yapmak için gayret ve çaba ile destek veriyoruz. Bu maskeyi yapmak için Bolu Bilim ve Sanat Merkezi'ndeki öğretmenlerimizle birlikte tamamen gönüllü olarak bu girişim içerisine girdik ve her gün yaklaşık 500 tane maske üretiyoruz. Hastanelerimizin acil ihtiyacı olan maske ihtiyacını karşılıyoruz." dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Bolu, Güncel

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