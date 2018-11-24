Bolu'da Öğretmenler Günü Kutlandı

24 Kasım 2018 Cumartesi 13:08



24 Kasım 2018 Cumartesi 13:08

Bolu'da 24 Kasım Öğretmenler Günü törenle kutlandı.Kent Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na İl Milli Eğitim Müdür Vekili İbrahim Kunuk tarafından çelenk sunuldu.Törenin ardından gün dolayısıyla bu yıl eğitim öğretime başlanan İzzet Baysal Ortaokulunda program düzenlendi.Programda, İzzet Baysal Vakfı tarafından yapımı bu sene tamamlanan okulun resmi açılışı da yapıldı.Okul Müdürü Mustafa Çilkara, programda okula ilişkin yaptığı bilgilendirmede, okulda 751 öğrencinin eğitim gördüğünü ifade ederek, "Toplam 56 öğretmen 4 idareci, 1 memur ve 10 yardımcı personelden bulunan okulumuzda spor salonu, z-kütüphane, zeka oyunları sınıfı ile fen, müzik ve resim laboratuvarı bulunuyor. Her alanda başarıya ve ilerlemeye kendimize hedef edinmiş durumdayız." dedi.Öğretmenler Günü Resim Sergisi'nin de izlenime sunulduğu kutlama programında, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un mesajı okundu.Bolu Valisi Ahmet Ümit, yaptığı konuşmada, Büyük Önder Atatürk'ün, başöğretmenlik unvanını kabul ettiği tarihin 90'ıncı yıl dönümünde bütün öğretmenlerin gününü kutladığını ifade etti.Görevi başında şehit olmuş bütün öğretmenlerle al bayrak, vatan ve millet için canını feda etmiş tüm şehitleri rahmetle andığını belirten Ümit, şunları kaydetti:"Medeniyetlerin ve insanlığın başlangıç noktasına baktığımızda, öğrenmenin ve öğretmenin olduğunu görüyoruz. Bizim kültürümüzde öğretmenin ve öğrenmenin çok ayrı bir yeri olduğunu biliyoruz. Biz 'ya öğrenen ya da öğreten ol, ya öğretene ya da öğrenene yardım eden ol' düsturunun prensibinin, kültürünün insanlarıyız. Onun için okul yaptırmak öğrenmek ve öğretmen bizim hayatımızın en temel prensiplerinden bir tanesidir."Bolu Valisi Ahmet Ümit'in konuşmasının ardından okulun devir protokolü imzalandı.Mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin ant içtiği programda, bu yıl emekli olan öğretmenlere de "hizmet şeref belgesi" verildi.Programda ayrıca düzenlenen resim, hikaye ve kompozisyon yarışmaları ile spor müsabakalarında dereceye giren öğrenci ve öğretmenlere hediyeleri verildi ve Emine, Mehmet Baysal Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından gösteri sunuldu.Programa, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Zerrin Biçen, Milli Eğitim Müdür Vekili İbrahim Kunuk, İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal, daire amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve velileri de katıldı.