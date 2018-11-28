Bolu'da "Okul Destek Projesi"

Bolu
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Rektörlüğü arasında Okul Destek Projesi kapsamında işbirliği protokolü imzaladı.
Rektörlük binasında imzalanan protokole Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Şarlı, Bolu Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Koçyiğit, il müdür yardımcısı Özgür Uğurlu
ve eğitim verecek bölüm eğitmenleri katıldı.
Koçyiğit, yaptığı açıklamada, "Ortaokul öğrenimine devam eden 5- 6-7-8 sınıf öğrencilerinden 75 öğrenciye. Türkçe, matematik, İngilizce ve sosyal bilgiler derslerinde yardımcı olmak adına kurslar düzenlenerek öğrencilerimizin eğitim kalitesini artıracağız." dedi.
Bu protokol kapsamında Sosyo - Ekonomik Destek Yardımı alan çocuklara Eğitim Fakültesi gönüllü öğrencileri tarafından hafta sonu tatillerinde derslerine yardımcı olmak adına kurslar düzenlenecek.
Abant İzzet Baysal Üniversitesi,Bolu
28 Kasım 2018 Çarşamba 11:35