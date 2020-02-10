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Bolu'da okullar 1 gün tatil edildi

Bolu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

10.02.2020 21:23 | Son Güncelleme: 10.02.2020 21:23Bolu'da okullar 1 gün tatil edildi
'da etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

3 gün boyunca aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle il genelinde okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Bolu Valisi Ahmet Ümit sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Meteorolojik verilere göre yüksek kesimlerde kar yağışı ve il genelinde aşırı buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda meydana gelebilecek aksaklıklar sebebiyle öğrencilerimizin güvenliği ve sağlığı göz önünde bulundurularak 11 Şubat Salı günü Bolu genelinde eğitime 1 gün ara verilmiştir" dedi. - BOLU

Bolu, Güncel

Kaynak: İHA

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