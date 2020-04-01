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Bolu'da, ormanlık alanda heyelan meydana geldi

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde karların erimesi ile beraber ormanlık alanda meydana gelen heyelan sonucu bazı evlerde maddi hasar meydana geldi.

01.04.2020 11:26 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:26
Bolu'da, ormanlık alanda heyelan meydana geldi
Bolu 'nun Mudurnu ilçesinde karların erimesi ile beraber ormanlık alanda meydana gelen heyelan sonucu bazı evlerde maddi hasar meydana geldi.

Olay, Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Sarpuncuk köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyün yakınlarında bulunan ormanlık alanda, karların da erimeye başlaması ile beraber heyelan meydana geldi. Heyelan büyük bir gürültüye neden olurken, sesleri duyan köylüler büyük bir korku yaşadı.

Heyelan sonrasında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, bazı köylülerin evlerinde maddi hasar meydana geldi. - BOLU

Kaynak: İHA

Etiketler: Mudurnu, Bolu, Güncel
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