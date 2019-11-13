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Bolu'da otizmli ve down sendromlu çocuklara tenis dersi

BOLU'da, otizm ve down sendromlu çocuklar için tenis dersi verildi.

13.11.2019 16:10 | Son Güncelleme: 13.11.2019 16:10Bolu'da otizmli ve down sendromlu çocuklara tenis dersi

BOLU'da, otizm ve down sendromlu çocuklar için tenis dersi verildi. Etkinlikte down sendromlu ve otizmli çocukların sosyal hayata adapte olması ve eğlenmesi amaçlanırken, bir yandan da doyasıya eğlendiler. Engelli çocuklar ayrıca tenis raketiyle vuruş yapmayı öğrenirken, bunun yanı sıra müzikler eşliğinde dans etti. Çocukların aileleri düzenlenen etkinlikten çok memnun kaldıklarını söyledi.

Akademisi'nde antrenörlük yapan Saip Sezer, "Bugün bir farkındalık yaratmak istedik. Özel gereksinimli bireylerimizin için güzel bir etkinlik düzenledik. Onları mutlu ettik, güldürdük. Bunun için biz de çok mutlu olduk. Biz bu tarz etkinlikleri sürekli düzenleyeceğiz. Herkesin elinden geleni yapması lazım. Biz kendi payımıza düşeni yaptık" dedi.Bolu Tenis Akademisi'nin kurucu üyesi ve antrenörü Fatih Şeker de "Beklediğimizin üzerinde güzel bir katılım oldu. Onları mutlu edince bizler de mutlu olduk. Kuruluş amacımız toplumun her kesiminden insanları tenis ile tanıştırmak. Bu doğrultuda özel gereksinimli bireylerle tenisi tanıştırmak bizim için çok önemli bir yer kapsıyordu. Bu doğrultuda ilk adımımızı attık. Bundan sonra özel gereksinimli bireylerimiz için birçok projemiz olacak" diye konuştu.



Tenis, Bolu, Güncel

Kaynak: DHA

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