18.06.2019 14:13
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Bolu'da otomobil dereye düştü: 3 ölü

Bolu

Bolu'nun Gerede ilçesinde otomobilin dereye düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Bolu'nun Gerede ilçesinde otomobilin dereye düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Murat Deniz (26) idaresindeki 06 BJV 120 plakalı otomobil, D-100 kara yolunun Gerede Aktaş köyünde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilerek dereye düştü.
Dere yatağında duran otomobili gören vatandaşlar, durumu polis, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Sağlık personeli yaptığı incelemede, sürücü Murat Deniz ile otomobilde bulunan Atilla Holat (51) ve Güllüşah Polat'ın (73) hayatını kaybettiğini belirledi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cesetler, Gerede Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
Murat Deniz, Gerede, Bolu, Güncel

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