Bolu'da otomobille tır çarpıştı: 4 yaralı

Bolu
'nun Mudurnu
ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Mudurnu'dan Nallıhan
istikametine giden Mehmet Hamdi
Arısoy yönetimindeki 06 MGN 98 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Hasan Basri
Top'un kullandığı 41 AAF 317 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan Yusuf ve Fahriye Kahya ile Ayşegül Arısoy yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince Mudurnu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, AİBÜ İzzet Baysal
Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA
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