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Bolu'da otomobille tır çarpıştı: 6 yaralı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucu biri çocuk 6 kişi yaralandı.

15.08.2019 15:45 Bolu'da otomobille tır çarpıştı: 6 yaralı
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucu biri çocuk 6 kişi yaralandı.
Bolu-Nallıhan kara yolunda Mustafa B. idaresindeki 06 AVP 38 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Muhammed Onur O'nun kullandığı 06 BHZ 52 plakalı tır, 100. Yıl köyü mevkisinde çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki Berat Yekta (3), Aslı ve Nusret Atak ile Fatma ve Sultan Bay yaralandı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılan yaralılardan Berat Yekta Atak ile Fatma Bay'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaza yerine gelen yaralıların yakınları sinir krizi geçirdi.

Mudurnu, Bolu, Güncel

Kaynak: AA

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