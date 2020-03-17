Bolu'da park ve caddeler dezenfekte edildi
Bolu'da, park ve caddeler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte edildi.
17.03.2020 15:34 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:51
Bolu 'da, park ve caddeler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte edildi.
Bolu Belediyesi ekipleri, kentin en işlek ve yoğun kullanılan caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'nde dezenfeksiyon çalışması yaptı.
Belediye ekiplerinin, alınan tedbirler kapsamında kent merkezinde bulunan tüm sokak ve caddeler ile yeraltı ve yer üstü çöp konteynerleri ve parkları aynı yöntemle dezenfekte edeceği bildirildi.
Dezenfekte çalışmasına katılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, konuyla ilgili tedbirlerini aldıklarını belirterek, "Amacımız bu virüsün Türkiye 'de yayılma hızını azaltabilmek. Belediye olarak her türlü tedbiri alıyoruz ve almaya da devam edeceğiz. Ancak bizim bu tedbirleri almamız yeterli değil, vatandaşımızın da tedbirlerini alması gerekiyor." diye konuştu.
Özcan, bugünden itibaren tüm ana hatlarda dezenfeksiyon işlemlerinin devam edeceğini aktararak, "Ek araçlarımızla birlikte bir dezenfeksiyon timi de oluşturduk. Bu çalışmalara çok sayıda araç katılacak. Belediye olarak tüm önlemleri eksiksiz aldığımıza inanıyoruz. Paniğe gerek yok, tedbirimizi alalım. Tedbirleri alırsak bu virüsün üstesinden geliriz." ifadelerini kullandı.
Mudurnu ilçesinde dezenfeksiyon çalışması yapıldı
Mudurnu ilçesinde de dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında, belediye ekipleri ilçe ve belde merkezinin cadde ve sokaklarını köpüklü suyla yıkadı.
Mudurnu Devlet Hastanesinde de görevliler tarafından dezenfeksiyon çalışması yapıldı.
Bolu Belediyesi ekipleri, kentin en işlek ve yoğun kullanılan caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'nde dezenfeksiyon çalışması yaptı.
Belediye ekiplerinin, alınan tedbirler kapsamında kent merkezinde bulunan tüm sokak ve caddeler ile yeraltı ve yer üstü çöp konteynerleri ve parkları aynı yöntemle dezenfekte edeceği bildirildi.
Dezenfekte çalışmasına katılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, konuyla ilgili tedbirlerini aldıklarını belirterek, "Amacımız bu virüsün Türkiye 'de yayılma hızını azaltabilmek. Belediye olarak her türlü tedbiri alıyoruz ve almaya da devam edeceğiz. Ancak bizim bu tedbirleri almamız yeterli değil, vatandaşımızın da tedbirlerini alması gerekiyor." diye konuştu.
Özcan, bugünden itibaren tüm ana hatlarda dezenfeksiyon işlemlerinin devam edeceğini aktararak, "Ek araçlarımızla birlikte bir dezenfeksiyon timi de oluşturduk. Bu çalışmalara çok sayıda araç katılacak. Belediye olarak tüm önlemleri eksiksiz aldığımıza inanıyoruz. Paniğe gerek yok, tedbirimizi alalım. Tedbirleri alırsak bu virüsün üstesinden geliriz." ifadelerini kullandı.
Mudurnu ilçesinde dezenfeksiyon çalışması yapıldı
Mudurnu ilçesinde de dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında, belediye ekipleri ilçe ve belde merkezinin cadde ve sokaklarını köpüklü suyla yıkadı.
Mudurnu Devlet Hastanesinde de görevliler tarafından dezenfeksiyon çalışması yapıldı.
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Kaynak: AA
Etiketler : Tanju Özcan, Türkiye, Mudurnu, Bolu, Güncel
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